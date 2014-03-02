Коломойського призначено головою Дніпропетровської ОДА

Ігор Коломойський призначений головою Дніпропетровської облдержадміністрації.

Виконуючий обов`язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов призначити Ігоря Коломойського головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації, звільнивши з цієї посади Дмитра Колєснікова. Читайте такожСтали відомі нові прізвища кандидатів на посади губернаторів Тексти відповідних указів оприлюднено на офіційному сайті в.о. Президента.

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