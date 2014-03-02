У Турчинова хочуть віддати більше влади регіонам

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив сьогодні під час брифінгу в Будинку уряду.

«Вже на наступному тижні я буду пропонувати уряду демонтаж таких рішень, які передбачали централізацію влади і фактичне знищення місцевого самоврядування», - заявив урядовець.

Він переконаний, що саме порочна регіональна політика останніх років є однією з причин виникнення складної політичної ситуації в Україні.

«Надмірна централізація влади і абсолютна втрата зв'язку з людьми призвели до надзвичайно негативних явищ в регіонах», - вважає Гройсман.

Він переконаний, що відтепер уряд буде реалізувати таку політику, в результаті якої громадяни відчують, що чиновники на місцях працюють з абсолютно новим принципом.

«Чиновники повинні повернутися обличчям до людей, а кращого рецепту, ніж розвинуте місцеве самоврядування, просто немає», - заявив віце-прем'єр-міністр.

Він зазначив, що першочерговими кроками в цьому контексті мають бути максимальна передача повноважень на місця, у тому числі фінансових ресурсів, внесення змін в Податковий кодекс, максимальна скасування непотрібних адміністративних послуг тощо.

На думку Гройсмана, сьогодні також доцільно відходити від практики формування загальнодержавних програм: «Ці можливості потрібно віддати в регіони, на рівень територіальних громад. При цьому важливо створити інструмент, який дозволить громадам самостійно заробляти кошти».

Віце-прем'єр-міністр також повідомив, що найближчим часом будуть відновлені консультації з європейськими колегами щодо реформи місцевого самоврядування.