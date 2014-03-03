В порти Одеси та Бердянська переведено частину загону морської охорони з Керчі

Українські прикордонники з метою запобігання захоплення перевели корабельно-катерний склад Керченського загону морської охорони зі штатним озброєнням у порти Одеси та Бердянська.

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, нагадавши, що вчора о 22.30 група російських спецназівців здійснила напад на відділ прикордонної служби «Керч», який є первинним підрозділом охорони державного кордону на керченському напрямку. Вони вибили вікна, двері, знищили засоби зв’язку та автоматизовані робочі місця в кабінетах підрозділу. Також напад відбувся і на Керченський загін морської охорони.

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Під час захоплень прикордонних підрозділів відбувається брутальне застосування фізичної сили, погроза зброєю і залякування. Фахівці російського спецназу намагаються здійснювати психологічний тиск на прикордонників та в ультимативній формі вимагають підпорядкуватися новому керівництву Криму, висуваються наполегливі пропозиції щодо співпраці та офіційного працевлаштування.