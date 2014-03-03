Грошове забезпечення військовим за березень виплатять найближчим часом - Тенюх

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони, необхідні на це кошти вже виділені, на даний час здійснюється їхнє нарахування.

Як сказав на нараді у Києві в.о. міністра оборони України Ігор Тенюх, керівництво держави та уряду визначило своїм першочерговим завданням фінансування потреб оборони.

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«Незважаючи на дуже складну фінансово-економічну ситуацію в країні, Верховною Радою України прийнято постанову “Про підтримку Збройних сил України, інших військових формувань України”. Відповідно до цього документа, Кабінету міністрів України доручено вжити негайних заходів з покращення матеріально-фінансового забезпечення всіх потреб Збройних сил, пов’язаних із захистом України, її суверенітету і територіальної цілісності. Ця робота вже розпочалася і набирає обертів», - сказав Тенюх.