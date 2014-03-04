ЗМІ: Росія розповіла, в якому випадку обговорить ситуацію в Криму із Заходом

Росія має намір обговорювати з західними країнами ситуацію навколо України і шляхи виходу країни з кризи за умови, що буде виконуватися угода від 21 лютого, і в переговорному процесі будуть широко представлені політичні сили країни, заявило РИА Новости джерело в МЗС РФ.

"Росія найближчими днями буде обговорювати зі своїми міжнародними партнерами ситуацію навколо України і шляхи виходу з кризи. Принциповим для російської сторони є дві умови: виконання угоди від 21 лютого, яке включає в себе проведення конституційної реформи, створення коаліційного уряду. В цьому переговорному процесі повинні бути представлені всі політичні сили України", - сказав співрозмовник агентства.

Співрозмовник агентства зазначив, що в найближчі дні контакти з міжнародними партнерами будуть продовжені.

Читайте такожРосія може збільшити кількість військових у Криму до 25 тисяч

В Україні 21 лютого представники влади і опозиції підписали угоду про врегулювання, чому передували переговори з участю в якості посередників глав МЗС Франції, Німеччини та Польщі. Наступного дня на Україні сталася зміна влади.