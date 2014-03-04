Турчинов оголосив, що Власенко знову став депутатом і нагадав про "вакантне місце" Яценюка

Як передає кореспондент УНІАН, За словами Турчинова, відповідно до постанови Вищого адміністративного суду України від 28 лютого, Власенко є народним депутатом.

Турчинов додав, що серед депутатів є «вакантне місце», адже свої депутатські повноваження достроково склав голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк, який став прем’єр-міністром.

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Як повідомляв УНІАН, 6 березня 2013 року Вищий адміністративний суд України достроково припинив повноваження народного депутата від “Батьківщини” Власенка. Суд ухвалив таке рішення за позовом тодішнього голови Верховної Ради Володимира Рибака. Свій позов Рибак аргументував суміщенням Власенком депутатських повноважень та адвокатської діяльності.