В РНБО припускають нові захоплення облдержадміністрацій проросійськими активістами
14:21, 04 березня 2014Політика
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Завтра проросійські активісти можуть здійснити нові спроби захоплення ОДА.
Парубій припускає завтра захоплення ОДА проросійськими активістами
Завтра, 5 березня, можуть бути здійснені нові спроби захоплення обласних державних адміністрацій проросійськими активістами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу секретар РНБО Андрій Парубій.
“Ми знаємо, що в середу може бути здійснена нова спроба захоплення облдержадміністрацій”, - підкреслив він.
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За його словами, на сьогодні всі обласні адміністрації на півдні і сході України працюють і виконують свої функції.
“Тільки в актовому залі Донецької облдержадміністрації перебувають люди в цивільному, але всі державні органи влади функціонують”, - сказав секретар РНБО.
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