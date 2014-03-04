В РНБО припускають нові захоплення облдержадміністрацій проросійськими активістами

Завтра, 5 березня, можуть бути здійснені нові спроби захоплення обласних державних адміністрацій проросійськими активістами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу секретар РНБО Андрій Парубій.

“Ми знаємо, що в середу може бути здійснена нова спроба захоплення облдержадміністрацій”, - підкреслив він.

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За його словами, на сьогодні всі обласні адміністрації на півдні і сході України працюють і виконують свої функції.

“Тільки в актовому залі Донецької облдержадміністрації перебувають люди в цивільному, але всі державні органи влади функціонують”, - сказав секретар РНБО.