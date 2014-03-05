Країни G7 найближчим часом зустрінуться без Росії

Про це заявив прем'єр-міністра Канади Стівена Харпера, передає Polit.ru з посиланням на Reuters.

За його словами, він сам виступив з цією ініціативою в розмові з президентом США Бараком Обамою. На даний момент Харперу відомо, що обговорення цього питання ведуться між вищими чинами G7.

Прес-служба Білого дому раніше поширила заяву країн G7, в якій вони відмовлялися від підготовки до саміту G8 (країни «сімки» і Росія в Сочі. У відповідь Путін заявив, що не чув про це, і Росія продовжує готуватися до саміту.