Нелегітимний прем'єр АРК розповів, чому не хоче вести переговори з Києвом

Самопроголошене керівництво Криму не вважає легітимною владу в Києві, тому поки що не готове відповісти на пропозицію про початок переговорів про автономію півострова з представниками Верховної Ради, сказав у вівторок в інтерв'ю латвійській радіостанції Baltkom нелегітимний прем'єр-міністр автономії Сергій Аксьонов, передає РИА Новости.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Верховна Рада готова почати переговори про автономію з керівництвом Криму.

"Я сьогодні спілкувався з двома представниками, які приїжджали з цього приводу. Ми просто спілкувалися, розмова в коридорі. Поки нічого сказати не можу. Ми цю владу, яка пропонує нам вступити у переговори, легітимною не вважаємо. Головне питання криється в цьому", - сказав самопроголошений прем'єр АРК Аксьонов. За його словами, питання про автономію Криму будуть вирішувати жителі півострова. Нелегітимний прем'єр Аксьонов підкреслив, що влада Криму підтримає будь-яке рішення населення.

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Як повідомлялося раніше, нелегітимний прем'єр Криму Сергій Аксьонов звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням про сприяння у "забезпеченні миру і спокою в Криму". Після цього Путін вніс до Ради Федерації звернення про використання збройних сил РФ на території України до нормалізації суспільно-політичної обстановки в країні, верхня палата одноголосно дала на це згоду.