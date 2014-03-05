Яценюк створює "нову традицію": засідання Кабміну відбудеться в режимі включень з губернаторами

Кабінет міністрів України сьогоднішнє засідання проводить у режимі прямого включення з керівниками обласних державних адміністрацій.

Як передає кореспондент УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду, зазначив, що «традицію, коли прем'єри і віце-прем'єри витрачали мільйонні кошти, щоб літати по регіонах і представляти голів адміністрацій, ми залишили у минулому».

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«Думаю, треба відразу приступати до роботи. Насамперед, хочу привітати всіх керівників ОДА з надзвичайною відповідальністю, яка лягла на наші і ваші плечі. Кожна ваша дія повинна відповідати очікуванням мільйонів», - зазначив Яценюк.