Турчинов звільнив заступника секретаря РНБО Кузьміна

Турчинов звільнив Рената Кузьміна.

Виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов звільнив Рената Кузьміна з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Читайте такожЯнукович призначив Кузьміна заступником секретаря РНБО Відповідний указ розміщено на офіційному сайті в.о. глави держави.

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