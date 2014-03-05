Турчинов звільнив заступника секретаря РНБО Кузьміна
11:45, 05 березня 2014Політика
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Турчинов звільнив Рената Кузьміна.
Кузьміна звільнили
Виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов звільнив Рената Кузьміна з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
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Відповідний указ розміщено на офіційному сайті в.о. глави держави.
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