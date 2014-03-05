Будівельні організації Львова виділять сім'ям загиблих на Майдані два десятки квартир

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на прес-конференції в Києві комерційний директор компанії «Інтергал-Буд» Юлія Горох.

«Наша компанія надає допомогу п'яти сім'ям. Наші колеги, я знаю, ще поки що йде обговорення... там планується виділити від 12 до 18 квартир», - сказала вона.

Водночас присутній на прес-конференції президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе сказав, що питання надання допомоги сім'ям загиблих активістів буде винесено на раду директорів конфедерації.

«Ми цю ініціативу запропонуємо всім нашим колегам. Не обов'язково квартиру купувати або дарувати, можна просто надати якусь фінансову допомогу», - сказав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, Львівська девелоперська компанія «Інтергал-Буд» має намір передати 7 квартир сім'ям загиблих у ході сутичок протестувальників із співробітниками силових структур у центрі Києва.

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В останні три місяці в Україні відбувалися наймасштабніші за всю історію незалежності акції протесту, що почалися наприкінці листопада 2013 року у зв'язку з відмовою українського уряду від курсу на євроінтеграцію. Після кількох спроб розгону протестувальників акції протесту посилилися по всій країні, а основною їх вимогою стала відставка Віктора Януковича з поста президента України.

18 лютого в Києві відновилися сутички між протестувальниками і правоохоронцями. Вранці 20 лютого почався інтенсивний снайперський обстріл протестувальників на Майдані. За даними МОЗ, загинуло понад 80 людей, зокрема співробітників правоохоронних структур.

З 18 лютого до лікарів за медичною допомогою звернулися що 876 постраждалих, 588 з них госпіталізовано.