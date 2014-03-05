У Раді критику Шевченка з боку КПУ зустріли вигуками "Комуняку на гілляку!"

Як передає кореспондент УНІАН, депутат почала свій виступ з трибуни російською мовою і зазначила, що “завжди дуже обережно ставилася до таких гучних слів як “пророк”.

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«І навіть при ухваленні відповідного документу в нашому комітеті висловила свій сумнів, що це, можливо, надто високопарно, навіть коли йдеться про таку особистість як Тарас Григорович Шевченко», - додала Левченко.

Вона зазначила, що вирішила вкотре перечитати твори Шевченка й після цього її думка дещо змінилася.

В цей час учасники слухань почали освистувати її виступ, а деякі взагалі вийшли із сесійної зали. Ще декілька депутатів підійшли до трибуни, з якої виступала депутат, й почали вигукувати: “Ганьба!”.

Один з учасників слухань почав співати Державний Гімн України біля трибуни. В цей час священик вирвав з рук Левченко папери з текстом її виступу, й вона припинила свій виступ.

Після цього всі присутні в залі встали й заспівали гімн України, а потім тричі виголосили: “Слава Україні — героям слава!”, а хтось із зали вигукнув: “Комуняку на гілляку!”.