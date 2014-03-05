Яценюк відбув до Брюсселя для участі у позачерговому саміті ЄС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабміну.

У рамках робочого візиту також відбудуться зустрічі Яценюка з головою Ради Європейського Союзу Германом Ван Ромпеєм, президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу та президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцом.

Крім того, прем’єр-міністр України зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Андерсом фог Расмуссеном.