Яценюк відбув до Брюсселя для участі у позачерговому саміті ЄС
18:26, 05 березня 2014Політика
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Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк відбув із одноденним робочим візитом до Брюсселя, де завтра, 6 березня, на запрошення Ради Європейського Союзу візьме участь у позачерговому саміті глав держав і урядів країн ЄС.
Яценюк у "Борисполы" / Фото: lesiv.com
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабміну.
У рамках робочого візиту також відбудуться зустрічі Яценюка з головою Ради Європейського Союзу Германом Ван Ромпеєм, президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу та президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцом.
Крім того, прем’єр-міністр України зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Андерсом фог Расмуссеном.
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