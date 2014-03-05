У списку українців, активи яких заморозять в ЄС, є прізвища Януковича і його сина

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив європейський дипломат, який побажав залишитися неназваним, коментуючи рішення ЄС заморозити активи представників української влади, причетних до актів насильства і вбивств учасників акцій протесту, які тривали з кінця листопада 2013 року до кінця лютого 2014 р.

"У списку - 18 осіб. Їх фінансові активи будуть заморожені. На більш пізній стадії український уряд зможе повернути ці кошти в Україну", - зауважив дипломат.

"Мова йде лише про заморожування активів, а не про візові обмеження", додав співрозмовник УНІАН.

За його словами, офіційний Журнал ЄС повинен опублікувати список осіб наприкінці цього тижня, після чого документ набуде чинності.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Представництві Євросоюзу в Україні повідомили, що Європейський Союз завтра оприлюднить список 18 громадян України, активи яких будуть заморожені.

Як сказано в повідомленні, згідно з домовленістю, яка була досягнута на засіданні Ради міністрів ЄС із закордонних справ 3 березня, сьогодні Рада прийняла санкції, що стосуються заморожування і повернення незаконно привласнених коштів України.

Сьогоднішнє рішення стосується 18 осіб, які визнані відповідальними за незаконне привласнення, - їх активи в Європейському Союзі будуть заморожені.

Санкції також містять положення, які сприяють поверненню заморожених коштів, - як тільки будуть виконані відповідні умови.

Раніше, 28 лютого, влада Швейцарії заморозила банківські рахунки колишнього президента України Віктора Януковича і його соратників, у тому числі і Миколи Азарова, який раніше обіймав посаду прем'єр-міністра, і екс-глави адміністрації президента Андрія Клюєва. Всього в списку фігурують 20 осіб.

Також активи 18 громадян України, причетних до насильства в Києві, на вимогу українського уряду заморозила Австрія. Міністерство закордонних справ оголосило, що заморожує активи 18 громадян України за підозрою у порушенні прав людини і корупції. Імена цих осіб міністерство не розголошує.