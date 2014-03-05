УДАР закликає відмовитися від російського кредиту

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

"УДАР" наполягає, що в умовах, коли Росія вдалася до відвертої агресії проти України, Київ не може використовувати кредит від держави-окупанта. "15 мільярдів були, по суті, виділені задля відмови від стратегічної мети України - європейської інтеграції. На таких умовах новий уряд не повинен отримувати ці кошти", - переконані в партії.

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Також в "УДАРі" наголошують, що після сформування нової коаліції і створення легітимного уряду, про можливості надати кредит Україні вже заявили і ЄС, і МВФ.

"Така підтримка партнерів Києва у скрутний для країни час сприяє відмові від кредитів недружніх країн, які використовують позики в цілях економічного і політичного шантажу і тиску на незалежну Україну", - підкреслили в партії "УДАР".