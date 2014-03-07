Ніч у Криму минула напружено, але штурмів не було

В розташованих у Криму українських військових частинах ніч минула напружено, але нападів, про можливість яких попереджали з різних джерел, не сталося. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За його словами, найтривожніша ситуація зберігається поруч зі штабом Військово-морських сил України в Севастополі. Там значно зросла кількість представників так званої «самооборони Криму» і російських козаків, а також озброєних людей без розпізнавальних знаків.

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Штаб берегової оборони в Сімферополі намагаються забарикадувати бетонними блоками. Заблоковані і інші українські військові гарнізони.

Як повідомляє кореспондент видання, Росія продовжує нарощувати свою військову присутність на півострові.