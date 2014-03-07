Матвієнко заявила, що в Росії немає планів почати війну з Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вона сказала на зустрічі з самопроголошеним головою Ради міністрів АРК Сергієм Аксьоновим.

Читайте такожПутін обговорив з членами Радбезу РФ рішення парламенту про приєднання Криму до Росії ”Зараз залякують, що Росія хоче піти війною на Україну. Це повна маячня, це абсолютно не відповідає нашим настроям, почуттям співпереживання, болю, який у нас є за український народ”, - сказала Матвієнко.

За її словами, ”хто б як не інтерпретував, хто б як не підштовхував, ми абсолютно впевнені, що ніколи не буде війни між братніми народами”. Вона заявила, що в Росії таких намірів немає.