Матвієнко заявила, що в Росії немає планів почати війну з Україною
10:46, 07 березня 2014Політика
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Спікер Ради федерації РФ (верхньої палати російського парламенту, який дав згоду на введення російських військ в Україну), Валентина Матвієнко заявляє, що Росія не почне війну з Україною.
Зараз залякують, що Росія хоче піти війною на Україну - Матвієнко / REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вона сказала на зустрічі з самопроголошеним головою Ради міністрів АРК Сергієм Аксьоновим.
Читайте такожПутін обговорив з членами Радбезу РФ рішення парламенту про приєднання Криму до Росії ”Зараз залякують, що Росія хоче піти війною на Україну. Це повна маячня, це абсолютно не відповідає нашим настроям, почуттям співпереживання, болю, який у нас є за український народ”, - сказала Матвієнко.
За її словами, ”хто б як не інтерпретував, хто б як не підштовхував, ми абсолютно впевнені, що ніколи не буде війни між братніми народами”. Вона заявила, що в Росії таких намірів немає.
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