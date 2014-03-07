У Росії «гауляйтера» Західної України Музичка запідозрили у зв'язках з Басаєвим

Як повідомляється на сайті Слідчого комітету, справу порушено за 209-ї статті КК РФ (бандитизм), пише lenta.ru.

За версією слідства, Музичко підтримував зв'язок з лідерами чеченських сепаратистів Шамілем Басаєвим і Хаттабом. Як стверджують в СК, свідчення проти Білого дав член націоналістичної організації УНА-УНСО, який брав участь у бойових діях у Чечні в 1994-2000 роках. Він упізнав Музичка по фотографіям.

За словами допитаного, він познайомився з Сашей Білим у 1991-1993 роках на навчально-тренувальній базі УНА-УНСО в українському місті Івано-Франківськ. Вивчившись на снайпера, допитаний у 1994 році у складі групи бойовиків був направлений до Києва, а звідти вилетів до Грузії на літаку грузинських збройних сил. Звідти групу перекинули в Грозний. Там допитаний знову зустрів Музичка, який керував бойовиками УНА-УНСО, які воювали на боці Басаєва і Хаттаба. У 1994-1995 роках члени організації брали участь у бойових зіткненнях з федеральними силами РФ. Допитаний стверджує, що Білий особисто піддав тортурам і вбив не менше двадцяти полонених російських солдатів. За його словами, Музичко скоював злочини в Чечні аж до 2000 року.

Депутат та колишній начальник кримської міліції Геннадій Москаль пише на своїй сторінці в Facebook, що Музичко народився в Пермській області в 1962 році, пізніше переїхав в Рівненську область України. У 1995 році він був притягнутий до відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень в ході бійки в кафе. У 1997 році Музичко підозрювали у стрілянині в розважальному центрі в Києві, але його вина не була доведена. У 1999-2003 роках Білий перебував в Рівненському СІЗО, а потім був засуджений до 3,5 років позбавлення волі. З 2007 року Музичко керував охороною Рівненського ливарного заводу, в 2009 році його звинуватили в причетності до силового захоплення підприємства. У 2012 році він балотувався у народні депутати України, однак не був обраний.

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Москаль стверджує, що на тлі останніх подій на Україні Саша Білий, якого він прозвав «новим гауляйтером» Західної України, зайнявся вимаганням. Так, він нібито отримав 10 тисяч доларів від начальника ДАІ Рівненській області Олександра Семенюка. Також Семенюк пообіцяв платити по Білому дві тисячі доларів щотижня. Крім того, Музичко нібито вимагав 700 тисяч доларів у голови Рівненської райдержадміністрації Василя Карпенчука. В результаті Карпенчук втік з регіону.

В даний час Музичко є представником «Правого сектора» - націонал-радикального крила «Евромайдана». Широку популярність він отримав після того, як з'явився на засідання Рівненської облради з автоматом і відмовився скласти зброю у відповідь на зауваження. Також він прийшов зі зброєю в прокуратуру і вдарив її співробітника.

Як Музичко прокурора "виховував":