Луганська міліція заявляє, що готується захоплення обласної прокуратури і УМВС

Як повідомляє відділ зі зв'язків із громадськістю ГУ МВС у Луганській області, цю інформацію правоохоронці одержали від анонімного джерела.

У четвер, 6 березня, о 14:30 до Ленінського райвідділу міліції Луганська надійшло анонімне повідомлення від жінки, яка повідомила, що в соціальній мережі «Вконтакте» громадська організація «Луганська Гвардія» попереджає, що 9 березня під час проведення мітингу можлива спроба захоплення прокуратури Луганської області і ГУМВС України в Луганській області.

За цим фактом правоохоронці проводять перевірку.

Варто відзначити, що в неділю, 9 березня, в Луганську біля пам'ятника Тарасу Шевченку громадськість збирається відзначити читанням віршів 200-річчя від дня народження Кобзаря. Цього ж дня заплановано традиційне Народне віче, а також збори прихильників приєднання Луганської області до Російської Федерації.