У Києві на Костьольній комунальники розбирають барикаду

Як передає кореспондент УНІАН, роботи вже майже завершено, і вулиця Костьольна невдовзі стане вільною для Автомобілів. Водії зможуть проїхати через вулицю Трьохсвятительську на Європейську площу.

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Разом з тим, вулиця Інститутська, як і раніше, закрита для транспорту барикадою.

Така ж ситуація - на Хрещатику з боку Бесарабської площі, а також на прилеглих до Хрещатика вулицях.

Частково відкрито проїзд вулицею Грушевського, там працюють дві смуги руху.

Як відомо, до сьогоднішнього дня водії автомобілів, що рухалися з боку Львівської площі та вулиці Володимирської, для того, щоб потрапити на Європейську площу, були змушені порушувати правила дорожнього руху, рухаючись пішохідною зоною на площі перед Михайлівським собором.