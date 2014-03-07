У Києві на Костьольній комунальники розбирають барикаду

14:42, 07 березня 2014
Політика
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Комунальна техніка розбирає барикаду на вулиці Костьольній у центрі Києва.

Баррикаду на Костельной начали разбирать / olga-kulaj.livejournal.com

Як передає кореспондент УНІАН, роботи вже майже завершено, і вулиця Костьольна невдовзі стане вільною для Автомобілів. Водії зможуть проїхати через вулицю Трьохсвятительську на Європейську площу.

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Разом з тим, вулиця Інститутська, як і раніше, закрита для транспорту барикадою.

Така ж ситуація - на Хрещатику з боку Бесарабської площі, а також на прилеглих до Хрещатика вулицях.

Частково відкрито проїзд вулицею Грушевського, там працюють дві смуги руху.

Як відомо, до сьогоднішнього дня водії автомобілів, що рухалися з боку Львівської площі та вулиці Володимирської, для того, щоб потрапити на Європейську площу, були змушені порушувати правила дорожнього руху, рухаючись пішохідною зоною на площі перед Михайлівським собором.

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