Президент США і прем’єр Японії вважають, що дії Росії загрожують міжнародному миру і безпеці

Про це йшлося у телефонній розмові лідерів двох держав, повідомляє офіс прес-секретаря Білого дому.

«Президент США Барак Обама обговорив з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе вчора пізно вечері ситуацію в Україні», - йдеться в повідомленні.

«Лідери двох країн погодилися, що дії Росії є загрозою для міжнародного миру і безпеки, та наголосили на важливості збереження суверенітету і територіальної цілісності України. Вони домовились працювати з іншими партнерами по G-7 і наполягати на тому, щоб Росія дотримувалась своїх зобов'язань та обіцянок щодо суверенітету України, в тому числі відповідно до Статуту ООН та угоди про базування (ЧФ РФ) від 1997 року», - повідомляє Білий дім.

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Сіврозмовники зазначили, що в Росії є можливість вирішити ситуацію дипломатичним шляхом таким чином, щоб це відповідало інтересам Росії, а також України і міжнародної спільноти.

Лідери США та Японії також домовилися працювати на двосторонній основі через Міжнародний валютний фонд, щоб підтримати уряд України у стабілізації економіки та підготовці до виборів Президента у травні.