Суд зупинив рішення кримської Ради і міськради Севастополя про приєднання до Росії

Сьогодні, 7 березня 2014 року, за ініціативи Генеральної прокуратури окружним адміністративним судом Києва вжито заходів щодо забезпечення позову прокурора та зупинено дію постанови Верховної Ради АР Крим.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Відзначається, що Генпрокуратура подала позов до згаданого суду про визнання протиправним та скасування постанови Верховної Ради АР Крим від 6 березня 2014 року «Про проведення загальнокримського референдуму». Цим протиправним актом Верховна Рада АР Крим, ігноруючи конституційні принципи та грубо порушуючи законодавство, постановив увійти до складу Російської Федерації і призначити на 16.03.2014 місцевий референдум з цього питання.

Згідно з частиною п'ятою статті 118 Кодексу адміністративного судочинства України, виконання постанов суду з питань забезпечення адміністративного позову здійснюється негайно.

Читайте такожОБСЄ: Референдум може спровокувати сутички між етнічними групами АРК У зв'язку з зупинкою адміністративним судом дії постанови Верховної Ради АР Крим про проведення референдуму, здійснення будь-яких дій, спрямованих на його підготовку, є незаконними і вважаються вчиненими без відповідних правових підстав, зазначають у ГПУ.

Аналогічне рішення суд прийняв у відношенні міськради Севастополя.

Як повідомляв УНІАН, депутати Кримського парламенту 6 березня проголосували за приєднання регіону до Росії.

Парламент автономії ухвалив рішення про приєднання Криму до РФ і виніс на референдум 16 березня два питання: 1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

Влада України і світові лідери вважають референдум неконституційним. Референдум визнає тільки офіційна Москва.

6 березня Центральна виборча комісія доручила Службі розпорядника Державного реєстру виборців тимчасово заблокувати доступ до бази даних Держреєстру виборців органам реєстру, утвореним в Криму.

Також 6 березня міськрада Севастополя ухвалила рішення провести 16 березня референдум, включивши до нього питання про входження Севастополя до складу Росії.