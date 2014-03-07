У Криму відключили інтернет кримськотатарському телеканалу АТR

Про це повідомили у випуску новин Zaman, пише Телекритика.

Як повідомляє "Центр журналістських розслідувань", ще один ресурс АТR сайт "15 минут" зазнає DDoS-атак.

6 березня на сайті телеканалу АТR був проведений інтернет-рефендум, під час якого можна було висловити свою думку щодо приєднання Криму до РФ. Більшість висловилась проти.

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5 березня на ефірних частотах "Чорноморської ТРК" розпочав мовлення російський державний інформаційний телеканал "Россия 24".

6 березня на всій території Автономної Республіки Крим було відключено ефірне мовлення 5-го каналу та "1+1". Наразі на частотах "1+1" транслюється російський державний телеканал "Россия".

7 березня у Криму зупинено ефірне аналогове мовлення українського телеканалу "Інтер", на частотах якого транслюється НТВ.