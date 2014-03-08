Польське консульство в Севастополі евакуювало своїх співробітників з Криму

Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердив віце-консул Генконсульства Республіки Польща в Харкові Якуб Коралевський.

За його даними, консули дипломатичної установи евакуйовані сьогодні, 8 березня.

Обов'язки та функції севастопольського консульства буде виконувати консульство Польщі в Одесі.

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Дипломат також не зміг уточнити, на який період часу припиняє роботу консульство в Севастополі.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський написав у Twitter, що влада Польщі вирішила евакуювати працівників свого консульства у Севастополі.

Він пояснив, що Варшава прийняла рішення вивезти своїх співробітників через наростання напруги у зв’язку з присутністю російських військових сил у Криму.