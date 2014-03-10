Туреччина допоможе Україні захистити територіальну цілісність

Про це прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сказав у телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, пише Українська правда з посиланням на Інтерфакс.

Відповідну заяву розміщено на офіційних сайтах урядів Німеччини і Туреччини.

Ердоган запропонував участь Туреччини, посилаючись на тісні зв'язки країни з Україною і Росією, а також особливі відносини і можливість прямих контактів з громадою кримських татар.

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Обидва лідери відзначили важливість формування міжнародної контактної групи і комітету з розслідування випадків насильства за останні тижні.

Вони також підкреслили важливість виконання зобов'язань, що випливають з міжнародного права і двосторонніх і багатосторонніх угод з метою подолання нинішньої кризи в Україні.

"Враховуючи серйозність ситуації, керівники урядів виступають за своєчасне звернення до Ради Безпеки ООН, Ради міністрів ОБСЄ та Комітету міністрів Європейського союзу з питання кризи", - наголошується в заяві.

Ердоган і Меркель відзначили, що події в Україні, особливо в Криму, є дуже тривожними.

Вони згодні з тим, що суверенітет, територіальну цілісність і політичну єдність України важливо захистити.

Обидва лідери вважають, що запланований на 16 березня референдум в Криму є незаконним.