До Києва їде Генсек Ради Європи

Про це з посиланням на співробітника апарату РЄ, повідомляє РИА Новости.

За словами співрозмовника агентства, Він відвідає українську столицю разом з головою комітету міністрів закордонних справ Ради Себастьяном Курцем.

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Як очікується, в Києві, сторони обговорять пропозицію Ради Європи про надання допомоги в організації експертизи в галузі прав людини, зокрема прав меншин.

Крім того, буде розглянуто можливість створення міжнародної консультативної групи для спостереження за розслідуванням актів насильства в Україні.

Не обійдуть сторони увагою і можливість проведення юридичних консультацій за новим законодавством, конституційної та виборчої реформ.