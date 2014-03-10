Сьогодні Яценюк зустрінеться з генсеком Ради Європи
10:09, 10 березня 2014Політика
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Сьогодні Арсеній Яценюк зустрінеться з генсеком Ради Європи та міністром закордонних справ Австрії
REUTERS
Сьогодні о 12.30 відбудеться зустріч прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка з генеральним секретарем Ради Європи Торбйоном Ягландом і міністром закордонних справ Австрії Себастіаном Курцом.
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Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.
Зустріч відбудеться у у Верховній Раді.
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