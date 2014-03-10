Референдум отримає право на життя, якщо Росія погодиться приєднати Крим - Аксьонов

12:05, 10 березня 2014
Політика
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Референдум про статус Криму, призначений на 16 березня, отримає право на життя, якщо уряд Російської Федерації свідомо дасть згоду на входження півострова до її складу.

Аксьонов / Радіо Свобода

Про це в інтерв'ю РИА Новости заявив самопроголошений голова Ради міністрів Криму Сергій Аксьонов.

«Ми чекаємо, що уряд Росії й Держдума наступного тижня приймуть рішення про спрощену процедуру входження Криму до складу РФ. До проведення референдуму вони повинні дати згоду, що в принципі готові нас прийняти. Референдум отримає право на життя, якщо таку згоду буде одержано», - сказав Аксьонов.

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На запитання про очікувані результати референдуму Аксьонов відповів: «Результати будуть позитивними - я в цьому не сумніваюся».

Як повідомляв УНІАН, парламент АРК 6 березня ухвалив рішення про приєднання Криму до РФ і переніс з 30 на 16 березня референдум з двома запитаннями: «Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації?» і «Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?».

Влада України і світові лідери вважають референдум неконституційним. Референдум визнає лише офіційна Москва.

6 березня Центральна виборча комісія доручила Службі розпорядника Державного реєстру виборців тимчасово заблокувати доступ до бази даних Держреєстру виборців органам реєстру, утвореним у Криму.

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7 березня Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію постанови парламенту АРК про входження Криму до складу РФ.

8 березня Конституційний Суд України почав розгляд представлення в.о. Президента України, голови Верховної Ради Олександра Турчинова про конституційність постанови парламенту Криму про проведення всекримського референдуму“.

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