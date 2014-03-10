За минулу добу в Україну не пропущено 342 громадянина Росії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

"Перевозили символіку провокативного характеру та предмети, які можуть використовуватися для нанесення тілесних ушкоджень", - йдеться у повідомленні.

Патрульною авіацією Державної прикордонної служби України минулої доби обстежено 180 км українсько-російського та 200 км українсько-молдовського кордону.

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Підрозділи Азово-Чорноморського регіонального управління (дислоковані у Криму) продовжують виконувати завдання з охорони державного кордону. "Для цього співробітники Держприкордонслужби максимально використовують усі можливі та наявні сили та засоби в умовах дуже динамічної та напруженої обстановки. На сьогодні у Криму через дії так званої «самооборони» не працює половина постів технічного спостереження", - говориться в повідомленні.

Разом з тим, прикордонники використовують інші способи відстеження та контролю обстановки.

"На морській ділянці кордону та чергуванні задіяні 8 кораблів та 17 катерів Морської охорони Держприкордонслужби. На ділянках Одеського і Бердянського прикордонних загонів продовжується здійснення контролю за додержанням прикордонного режиму, в тому числі виставлені контрольні пости на автошляхах, які ведуть з півострова Крим на материкову частину України. Згідно з даними, отриманими з цих контрольних постів, спостерігається суттєве зменшення інтенсивності руху транспорту на цій ділянці. Разом з тим, відмічається збільшення кількості біженців з Криму. За минулу добу із Криму прослідувало 265 осіб, переважна більшість з них є представниками кримськотатарського народу", - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.