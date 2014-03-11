РНБО хоче посилити охорону об'єктів зв'язку, теле - і радіомовлення

Про це йдеться в повідомленні прес-служби РНБО за підписом секретаря Ради нацбезпеки і оборони Андрій Парубій.

Зокрема доручено посилити охорону об'єктів Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення в Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Луганській, Харківській областях та у місті Києві, центрів космічного зв'язку (м.Золочів, Львівська область ; пгт.Калинівка , Київська область).

Доручення Парубій зробив "з метою належного забезпечення безпеки, прав та інтересів громадян України і відповідно до положень указу президента України від 2 березня 2014 №189/2014, яким введено в дію рішення РНБО України від 1 березня "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки , суверенітету і територіальної цілісності України".

Окрім того РНБО доручило Генпрокуратурі та СБУ "вжити всіх необхідних засобів реагування на порушення в сфері інформаційної безпеки".

"Зважаючи на складну ситуацію в державі, зокрема щодо розпалювання міжнаціональної ворожнечі іноземними засобами масової інформації, секретар РНБО звернувся до в.о. Генпрокурора та в.о. глави СБУ з дорученням здійснити нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство щодо фактів посягань на незалежність республіки, суспільного та державного ладу, політичної та економічної системи, прав національних груп і територіальних утворень та розпалювання міжнаціональної ворожнечі", - зазначили в РНБО.