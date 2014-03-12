ЗМІ: У МЗС Киргизстану засудили висловлювання Януковича

Про це повідомляє інформаційне агентство K-News з посиланням на офіційну заяву Міністерства закордонних справ Киргизстану, поширену пізно ввечері в понеділок.

"Киргизька Республіка поділяє стурбованість світової громадськості у зв'язку з ескалацією напруженості в Україні", - сказано в заяві.

У МЗС також заявили, що Киргизька Республіка засуджує будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію обстановки в Україні.

"Тому вважаємо недоречною і неадекватною заяву Віктора Януковича від 11 березня поточного року", - йдеться в документі.

Читайте такожЯнукович лише озвучив те, що написали у Кремлі - експертНа думку киргизьких дипломатів, єдиним джерелом влади в будь-якій країні є народ.

"Не може бути легітимним президент, що повністю втратив довіру свого народу, де-факто втратив президентські повноваження і, більш того, втік зі своєї країни. Саме непродумані дії і корумпованість колишньої влади України призвели до сьогоднішньої кризи і загибелі десятків невинних людей", - сказано в заяві.

Раніше повідомлялося, що екс-глава України зібрав прес-конференцію в російському Ростові-на-Дону. Під час зустрічі з журналістами Янукович заявив, що «він живий», «нікуди не тікав» і «залишається єдиним легітимним президентом України і верховним головнокомандувачем країни».