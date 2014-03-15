Прем’єр Канади Стівен Гарпер їде до України

Стівен Гарпер буде в Києві через тиждень, наступної суботи, 22 березня і зустрінеться з головою уряду України Арсенієм Яценюком, повідомили в апараті канадського прем’єра.

Про це пише Радіо Свобода.

Як зауважили в повідомленні, Гарпер стане першим лідером із країни-члена «Групи семи» промислово розвинених держав, який оголосив про план відвідати Україну після початку нинішньої кризи.

Після України він відвідає також Нідерланди і Німеччину, і в зустрічах із керівниками цих країн теж скористається цією можливістю, щоб обговорити становище в Україні і реакцію на нього Канади і її союзників, мовиться в повідомленні.

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У четвер Гарпер повідомляв, що уряд Канади надасть Україні додаткову підтримку для відновлення економічної, суспільної і політичної стабільності в перехідний період. Загальна сума цієї додаткової допомоги має скласти понад 220 мільйонів канадських доларів (майже 200 мільйонів доларів США).

Канада вже пішла на низку кроків на підтримку України, зокрема, заморозила активи 18 представників влади колишнього президента Віктора Януковича, а також запровадила візові обмеження щодо осіб, відповідальних за створення загрози територіальній цілісності і суверенітетові України.