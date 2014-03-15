США подумують натиснути на Росію, продаючи Україні свій скраплений газ

Про це він сказав на прес-конференції в Києві, передає кореспондент УНІАН.

«Ми вважаємо, що економічні санкції можуть вплинути досить серйозно так, як це було в Ірані. Ми всі згодні, що іранці сіли за стіл переговорів у результаті такої роботи. Економічні санкції проти компаній, проти уряду, проти окремих осіб - це дуже важлива річ, і вона буде мати вплив», - зазначив Майккейн.Он висловив серйозну стурбованість з приводу того, що російські війська все глибше заходять на територію України і накопичуються у східній межі.

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«Не можу сказати, якою буде наша негайна реакція, якщо такі порушення будуть продовжуватися, але Америка та її союзники в Європі будуть діяти», - запевнив він.

Маккейн повідомив, що всі сенатори підтримують Україну.

«Ми всі об'єднані в підтримці українського суверенітету і територіальної цілісності», - сказав він.

За його словами, Росія безпідставно порушує принципи територіальної цілісності. А український уряд, зазначив Маккейн, є конституційним і законним.

«Тепер уряд звернутися до всіх українців по здійсненню кроків до об'єднання України на принципах демократії, верховенства права, економічного розвитку та просування в європейському напрямку», - додав Маккейн.

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У свою чергу сенатор Джон Гувен сказав, що Америка може постачати Україні скраплений газ і, таким чином, чинити тиск на Росію.

Сенатор Шелдон Уайтхаус зазначив, що Україна зараз виривається з пут корупції і виходить на новий рівень. Але, на жаль, вийти на цей рівень їй заважають зовнішні сили.

Він підкреслив, що Росія не веде себе як цивілізована країна, і немає гарантій, що її поведінка не погіршиться.

«Ми в один голос будемо говорити президенту, що він повинен якомога сильніше підтримати Україну, щоб припинити агресію з боку Росії, захистити незалежність і територіальну цілісність України, включаючи впровадженням хворобливих санкцій щодо Росії, промисловості та її олігархів», - сказав Уайтхаус.

Він зазначив, що Росії не слід очікувати, що вона може жити в світі і користуватися перевагами цивілізованих країн без цивілізованої поведінки.