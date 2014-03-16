Турчинов призначив ще трьох губернаторів
00:24, 16 березня 2014Політика
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Нових голів ОДА отримали Чернівецька, Черкаська та Хмельницька області.
Виконувач обов'язків президента України призначив голів ОДА в Черкаській, Чернівецькій і Хмельницькій областях.
Як повідомляє прес-служба в.о. президента, відповідні укази Турчинов підписав сьогодні.
Згідно з указом, головою Черкаської обласної державної адміністрації призначено Юрія Ткаченка, Чернівецької ОДА – Михайла Романіва, Хмельницької ОДА – Леоніда Пруса.
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