Чопські прикордонники затримали 33 нелегалів з Афганістану та Сирії

Сьогодні вночі прикордонники Чопського загону затримали на українсько-словацькому кордоні 33 незаконних мігрантів, які намагалися подолати кордон кількома групами.

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

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«Одну з груп порушників прикордонники виявили під час перевірки державного кордону на околиці села Оноківці Закарпатської області. Після спрацювання сигналізаційного пристрою на кордоні прикордонний наряд одразу ж прибув на місце виявлення та затримав 6 чоловіків за 200 метрів від держрубежу. Вони виявилися вихідцями із Афганістану», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що менше як за годину прикордонники затримали ще 27 осіб. За словами затриманих, у яких не було жодних документів, 24 з них виявились громадянами Афганістану, а троє – вихідцями з Сирії.

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Наразі затриманих доставлено на прикордонний підрозділ, проводиться перевірка та заходи з пошуку причетних до переправлення затриманих осіб.

Як наголосили у Держприкордонслужбі, в умовах різкого загострення напруги на державному кордоні України прикордонники продовжують посилено охороняти державний кордон не лише на східній та південній ділянці кордону, але і на інших ділянках нашої держави.