Україна вимагатиме у РФ повернути незаконно привласнене майно СРСР

Про це у ході позачергового засідання уряду заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, пише «Українська правда».

Яценюк уточнив у МЗС, чи підписала Україна з РФ "нульовий варіант" після виходу зі складу СРСР, чи має претензії до Російської Федерації.

"Ні, не підписали, оскільки він свого часу був на користь України", - зазначив в.о. глави МЗС.

"Тож Україна має легітимні і законні претензії до Росії на те майно, яке РФ незаконно залишила за собою (після виходу України з СРСР). Прошу невідкладно вжити заходів для підготовки правової позиції щодо захисту націнтересів України при розподілі коштів і майна колишнього Радянського Союзу", - заявив Яценюк.