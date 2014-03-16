Україна вимагатиме у РФ повернути незаконно привласнене майно СРСР
15:23, 16 березня 2014Політика
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Розподіл майна після виходу України зі складу СРСР був фактично не завершений, тож Україна підготує відповідні правові документи про висловлення претензії до РФ, яка незаконно залишила майно за собою.
Яценюк згадав про майно колишнього СРСР
Про це у ході позачергового засідання уряду заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, пише «Українська правда».
Яценюк уточнив у МЗС, чи підписала Україна з РФ "нульовий варіант" після виходу зі складу СРСР, чи має претензії до Російської Федерації.
"Ні, не підписали, оскільки він свого часу був на користь України", - зазначив в.о. глави МЗС.
"Тож Україна має легітимні і законні претензії до Росії на те майно, яке РФ незаконно залишила за собою (після виходу України з СРСР). Прошу невідкладно вжити заходів для підготовки правової позиції щодо захисту націнтересів України при розподілі коштів і майна колишнього Радянського Союзу", - заявив Яценюк.
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