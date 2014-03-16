Голова ЦВК Курултаю вважає референдум у Криму фальсифікованим
Проведення всекримського референдуму Заїр Смедляєв вважає «спробою Путіна надати законного вигляду незаконній окупації Криму».
Голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв заявив про масові порушення проведення так званого всекримського референдуму та вірогідну фальсифікацію його результатів. Про це повідомляє Радіо Свобода.
«Попри свої ж ухвалені правила гри, самі ж їх і порушують», – зазначив Заїр Смедляєв.
«Вчора і сьогодні, незважаючи на оголошений день тиші, все місто прикрашене білбордами, що запрошують проголосувати за Крим у складі Росії, над адміністративними будівлями встановлені російські прапори. Члени комісії іноді не запитують у виборців паспорти для видачі бюлетенів», – сказав Смедляєв.
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«У Бахчисарайський район на автобусах завезли «летючих голландців», які, очевидно, роз'їжджатимуть по дільницях і вкидатимуть бюлетені. У голосуванні беруть участь і громадяни Росії. У Білогірському районі на дільницю не допускали журналістів телеканалу АТР. Отже, один скоєний злочин (незаконний референдум) підштовхує до скоєння іншого (фальсифікації результатів) з метою уникнення відповідальності», – розповів голова ЦВК Курултаю.
Проведення всекримського референдуму Заїр Смедляєв вважає «спробою Путіна надати законного вигляду незаконній окупації Криму».