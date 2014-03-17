На вимогу регіоналів та комуністів у ВР оголосили перерву

Як передає кореспондент УНІАН, ряд фракцій були проти такої перерви, але голова ВР Олександр Турчинов нагадав, що, відповідно до регламенту, фракції мають право просити про таку перерву.

Перед цим Турчинов зазначив, що, “враховуючи продовження агресії в Автономній Республіці Крим, яку РФ планує або пробує прикрити фальшивим фарсом під назвою «референдум», який ніколи не буде визнаний ні Україною, ні всім цивілізованим світом, враховуючи всю цю небезпеку, мною був підписаний указ про часткову мобілізацію”.

Він нагадав, що даний указ вступає в силу лише після його схвалення Верховною Радою.

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“Тому перше питання, яке ми повинні розглянути сьогодні, це, безумовно, проект Закону України “Про затвердження Указу Президента України “Про часткову мобілізацію”, - підкреслив Турчинов.

За його словами, парламент має розглянути пов'язане з цим питання про військовий резерв для того, щоб забезпечити в умовах “економічної страшної кризи фінансування армії, а в нас немає іншого вибору - ми повинні це зробити”.

Турчинов нагадав, що вчора уряд провів засідання і вніс на розгляд парламенту зміни до бюджету на поточний рік (УНІАН: Кабінет міністрів схвалив законопроект про внесення змін до державного бюджету 2014 року для формування резервного фонду в розмірі 6,8 млрд грн).

“Мета цих змін - фінансування першочергових потреб ЗСУ і Національної гвардії”, - підкреслив Турчинов.