Севастопольська міськрада просить РФ прийняти місто до складу Росії

Як передає кореспондент УНІАН, голова міськради Юрій Дойников заявив на сесії, що пропонований проект рішення виписано «відповідно до тих рішень, які вчора ухвалено на референдумі, суворо відповідно до рішень п'яти позачергових сесій, які ми з вами проводили».

Згідно з рішенням, депутати міськради Севастополя підтримали прийняття Верховною Радою АРК рішення про проголошення Криму незалежною, суверенною державою Республіка Крим, в якому місто Севастополь має особливий статус, і звернення до ООН, до всіх держав світу із закликом визнати незалежну державу, створену народами Криму.Читайте такожНелегітимна Рада АРК проголосила Крим незалежною державою

Крім того, як йдеться в рішенні, з дня набрання чинності цього рішення на території Севастополя не застосовується законодавство України, не виконуються рішення Верховної Ради України та інших державних органів України, прийняті після 21 лютого 2014 року.

Разом з тим, як наголошується, законодавство України крім зазначеного в абзаці першому цього пункту застосовується на території Севастополя до прийняття відповідних нормативних актів міста Севастополя.

Згідно з рішенням, діяльність державних органів України на території міста Севастополя припиняється. Їх повноваження, майно і грошові кошти переходять до органів, визначених Севастопольською міською радою.

З метою захисту прав і свобод громадян та суб'єктів економічної діяльності суди України на території міста Севастополя продовжують функціонувати. При цьому їх рішення, що стосуються застосування законодавства України на території міста Севастополя, не повинні суперечити цьому рішенню. Вищими судовими органами на території Криму є відповідні апеляційні суди, що перебувають на території Республіки Крим та міста Севастополя.

Всі установи, підприємства та інші організації, засновані Україною або за її участю на території Севастополя, стають установами, підприємствами та іншими організаціями, заснованими містом Севастополем.

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Державна власність України, яка перебуває на день прийняття цього рішення на території Севастополя, є власністю міста Севастополя.

Сьомим пунктом рішення місто Севастополь в особі Севастопольської міської ради звертається до РФ з пропозицією про прийняття міста Севастополя до складу Російської Федерації як суб'єкта РФ зі статусом міста федерального значення.

Це рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Депутати також уповноважили голову координаційної ради з організації міського управління із забезпечення життєдіяльності міста Олексія Чалого підписати міждержавний договір про прийняття Республіки Крим та міста-героя (з особливим статусом) Севастополя до Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, з кінця лютого Росія здійснює військову окупацію Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100 % тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

ЄС і США заявили, що не визнають референдум.