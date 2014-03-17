Україна повинна виставити Росії рахунки за завдані збитки - Кличко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

“Україні потрібно виставити рахунки за всі втрати, до яких призвели імперські амбіції у Криму”, - сказав Кличко.

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За його словами, необхідно звернутись до західних партнерів України з проханням заарештувати рахунки російських можновладців, причетних до окупації Криму, щоб потім була можливість спрямувати ці кошти на недопущення гуманітарної катастрофи в Україні.

Також Кличко висловився за те, щоб Україна відкликала для консультацій свого посла у Росії.