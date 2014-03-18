Фірташ може вийти під заставу вже сьогодні - ЗМІ

Заарештований у Відні український олігарх Дмитро Фірташ може вийти на свободу вже у вівторок під рекордну для австрійської судової системи заставу в 125 мільйонів євро. Про повідомляє ТСН.ua із посиланням на видання krone.at.

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За інформацією австрійських журналістів, саме на вівторок заявлений переказ суми застави на депозитний рахунок суду. Як відомо, адвокатом в українського олігарха є колишній міністр юстиції Австрії Дітер Бемдорфер.

Паралельно з цим, судові органи США продовжують вимагати екстрадиції Фірташа для здійснення правосуддя в Чикаго, де йому загрожую пожиттєве ув'язнення.

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Як раніше повідомляв УНІАН, суд австрійської федеральної землі Відень призначив бізнесмену Дмитру Фірташу заставу в 125 мільйонів євро і заборонив покидати Австрію на час слухань.

Правоохоронні органи Австрії за запитом ФБР США затримали у Відні Дмитра Фірташа. За інформацією Reuters, 48-річний бізнесмен був затриманий за висунутими органами США підозрою в хабарництві і злочинні наміри”.

У свою чергу, в Group DF вважають, що затримання Дмитра Фірташа не пов'язано ні з ситуацією в Україні, ні з діяльністю групи в Європі та Америці.

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"Нам відомо, що дії правоохоронних органів Австрії щодо Дмитра Фірташа не пов'язані з ситуацією в Україні, ні з діяльністю групи в Європі та Америці, а стосується інвестиційного проекту 2006 року", - підкреслюється в повідомленні прес-служби групи.

Також в компанії відзначили, що впевнені: даний інцидент є непорозумінням і буде вирішено найближчим часом.