Казахстан підтримав агресію Росії проти України

Про це йдеться у заяві на сайті Міністерства закордонних справ Казахстану.

"У зв'язку з проведенням референдуму в Автономній республіці Крим 16 березня 2014 року Казахстан знову наголошує на своїй прихильності фундаментальним принципам міжнародного права відповідно до Статуту ООН. У Казахстані сприйняли референдум, що відбувся у Криму, як вільне волевиявлення населення цієї автономної республіки, і з розумінням ставляться до рішення Російської Федерації в умовах, що склалися. Ми виступаємо за мирні форми виходу України з кризи і її подолання шляхом переговорного процесу під егідою ООН й інших авторитетних міжнародних організацій ", - йдеться у заяві.Читайте такожУ Кремлі збираються стежити за ситуацією з правами людини в Україні

Як повідомляв УНІАН, 16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

Сьогодні, 18 березня, президент РФ Володимир Путін попросив парламент прийняти до складу РФ двох нових суб'єктів - Крим і Севастополь.

Також сьогодні в Кремлі Путін і нелегітимні керівники Криму і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів.