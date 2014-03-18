Окупанти штурмують військовий топографічний центр у Сімферополі - журналіст

Окупанти штурмують фотограмметрический центр Управління центрального військово-топографічного та навігаційного ГУ ВСУ.

"Йде штурм військового об'єкта в Сімферополі. Штурмується фотограмметрический центр Управління центрального військово-топографічного та навігаційного Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України", - повідомляє Дмитро Тимчук в Facebook, посилаючись на оперативні дані групи "Інформаційне Опір". З вікон будинків поблизу об'єкта працюють російські снайпери. На даний момент поранений один чоловік, пишеь Тимчук.

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