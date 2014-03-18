Окупанти штурмують військовий топографічний центр у Сімферополі - журналіст
16:11, 18 березня 2014Політика
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Окупанти штурмують фотограмметрический центр Управління центрального військово-топографічного та навігаційного ГУ ВСУ.
Російські військові штурмують військовий топограический центр в Сімферополі / REUTERS
"Йде штурм військового об'єкта в Сімферополі. Штурмується фотограмметрический центр Управління центрального військово-топографічного та навігаційного Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України", - повідомляє Дмитро Тимчук в Facebook, посилаючись на оперативні дані групи "Інформаційне Опір".
З вікон будинків поблизу об'єкта працюють російські снайпери. На даний момент поранений один чоловік, пишеь Тимчук.
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