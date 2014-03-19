Кримчани вже з весни будуть служити в Чечні і Дагестані - Аксьонов

Про це повідомив самопроголошений голова уряду Криму Сергій Аксьонов, передає ТВі.

"Після входження до складу Росії в Криму буде діяти російська Конституція. Також на Крим поширюватиметься дія інших російських законів. Відповідно до них буде здійснюватися і призов до російської армії", – сказав Аксьонов.

Він визнав, що місце служби кримських призовників не обмежуватиметься півостровом. "Ніякого розходження тут не буде, призовники служитимуть по всій країні, в тому числі й у Дагестані, й у Чечні, і взагалі на Північному Кавказі", – розповів Аксьонов.

Як повідомляв УНІАН, парламент Криму виніс на референдум 16 березня два альтернативних питання: 1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? і 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

Читайте такожРФ включила Крим до свого складу: ключові заяви Путіна

Згідно з даними республіканської комісії з проведення референдуму, проголосували 82,71% виборців, або 1 млн. 524 тис. 563 осіб. Більш як 95% з них висловилися за Криму приєднання до Російської федерації.

11 березня парламент Криму прийняв «Декларацію про незалежність автономної республіки і Севастополя».

17 березня Президент Росії Володимир Путін підписав указ «Про визнання Республіки Крим», відповідно до якого її визнано незалежною державою.