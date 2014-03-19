Українські військові зможуть вільно залишити Крим - Пєсков

Про це заявив у вівторок в інтерв'ю британській телерадіокомпанії Бі-Бі-Сі прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише РИА Новости.

"Вони повинні зробити вибір - вони можуть приєднатися до військ Криму, які стануть частиною російської армії, а якщо вони не захочуть - вільні залишити територію Криму", - сказав Пєсков.

Він також заявив про те, що Росії відомо про провокації, які готуються на півострові.

Як відомо, 18 березня президент Росії Володимир Путін підписав із самопроголошеними представниками "влади" Криму "угоду" про входження Криму та Севастополя до складу РФ.