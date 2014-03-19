Депутати, які застосували силу на Першому національному, мають скласти мандати - Кличко

Звертаючись до народних депутатів з фракції “Свободи”, які силою змусили написати заяву про звільнення виконуючого обов'язки керівника НТКУ Олександра Пантелеймонова, Кличко заявив: “Оцінку професійної діяльності Пантелеймонова повинні давати суспільство і правоохоронні органи. А не народні депутати силовими методами. Те, що влаштували кілька народних депутатів, увірвавшись на Національну телекомпанію України, інакше як дикістю і беззаконням не назвеш. Українці змінювали владу в державі саме через беззаконня і відсутність справедливості. Цей випадок не повинен лишитися безкарним. Народні депутати від "Свободи" - усі без винятку - які застосували силу, повинні скласти мандати".

Також він підкреслив, що дії депутатів від "Свободи" має розслідувати прокуратура – відкрито і прозоро.

"Суспільство чекає правової оцінки безчинству нардепів і притягнення їх до відповідальності. Переконаний, що таким вчинкам народних депутатів немає пояснення і виправдання. Україні не потрібні політичні мародери", - підкреслив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, депутати від ВО "Свобода" змусили і.о. президента НТКУ Олександра Пантелеймонова написати заяву про звільнення.

Читайте також"Свободівці" силою та погрозами змусили керівника "Першого національного" написати заяву про відставку

Представники "Свободи" приїхали в НТКУ в 19.30 і мали з Пантелеймоновим, за його словами, довгу і настирливу розмову.

Після неї тимчасового керівника "Першого національного" змусили написати заяву.

Народні депутати силою посадили Пантелеймонова, били його по обличчю і голові.

Читайте такожМірошниченко вважає, що зробив правильно, коли силою змусив написати заяву про відставку директора НТКУ

Депутат від "Свободи" Ігор Мірошниченко називав керівника НТКУ "москалюкою" і звинувачував його в постійній брехні на каналі під час Майдану.

Потім близько 20 осіб заштовхали Пантелеймонова у позашляховик і вивезли в невідомому напрямку.

Мірошниченко у телефонній розмові пояснив, що це здійснено за критику "Свободи" на телеканалі "Перший національний", який в цей час транслював "Громадське ТБ".