У Києві горів не Будинок архітектора, а офісна прибудова біля нього – ДСНС
У столичному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України спростовують інформацію про пожежу у Будинку архітекторів України і наголошують, що пожежа виникала та вже погашена в офісних приміщеннях двоповерхової прибудови, в якій за наявною інформацією, знаходилися підрозділи самооборони Майдану.
Як повідомили УНІАН в прес-службі столичного управління ДСНС, інформація про виникнення вогню надійшла о 19.31, о 20.06 територія займання була локалізована, а о 20.17 ліквідована.
На місці події працювало 8 пожежних підрозділів. Жертв і постраждалих немає. За попередньою інформацією вогонь виник у приміщенні, де зберігались піротехнічні вироби. Остаточно, що саме призвело до загорання з’ясують експерти Держслужби.
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Як повідомляв УНІАН, на вулиці Бориса Грінченка в Києві горів Будинок архітектора.
Невідомі закидали будівлю димовими шашками.
Про пожежу журналістам Еспресо.TV повідомили співробітники Національної радіокомпанії, розташованої неподалік від Будинку архітектора.