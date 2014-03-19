У Києві горів не Будинок архітектора, а офісна прибудова біля нього – ДСНС

22:21, 19 березня 2014
Політика
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У столичному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України спростовують інформацію про пожежу у Будинку архітекторів України і наголошують, що пожежа виникала та вже погашена в офісних приміщеннях двоповерхової прибудови, в якій за наявною інформацією, знаходилися підрозділи самооборони Майдану.

mapia.ua


Як повідомили УНІАН в прес-службі столичного управління ДСНС, інформація про виникнення вогню надійшла о 19.31, о 20.06 територія займання була локалізована, а о 20.17 ліквідована. 

На місці події працювало 8 пожежних підрозділів. Жертв і постраждалих немає. За попередньою інформацією вогонь виник у приміщенні, де зберігались піротехнічні вироби. Остаточно, що саме призвело до загорання з’ясують експерти Держслужби.

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Як повідомляв УНІАН, на вулиці Бориса Грінченка в Києві горів Будинок архітектора.

Невідомі закидали будівлю димовими шашками.

Про пожежу журналістам Еспресо.TV повідомили співробітники Національної радіокомпанії, розташованої неподалік від Будинку архітектора.

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