У Києві горів не Будинок архітектора, а офісна прибудова біля нього – ДСНС



Як повідомили УНІАН в прес-службі столичного управління ДСНС, інформація про виникнення вогню надійшла о 19.31, о 20.06 територія займання була локалізована, а о 20.17 ліквідована.

На місці події працювало 8 пожежних підрозділів. Жертв і постраждалих немає. За попередньою інформацією вогонь виник у приміщенні, де зберігались піротехнічні вироби. Остаточно, що саме призвело до загорання з’ясують експерти Держслужби.

Читайте такожВ Києві горить Будинок архітектора, будівлю закидують димовими шашками

Як повідомляв УНІАН, на вулиці Бориса Грінченка в Києві горів Будинок архітектора.

Невідомі закидали будівлю димовими шашками.

Про пожежу журналістам Еспресо.TV повідомили співробітники Національної радіокомпанії, розташованої неподалік від Будинку архітектора.