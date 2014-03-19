У Бахчисараї росіяни захопили український автомобільний батальйон - ЗМІ

Про це "Українській правді" повідомив начальник штабу частини Сергій Гундер.

Він розповів, що під час захоплення російські військові використовували вогнепальну зброю - стріляли у повітря.

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Трохи згодом на місце події під'їхали журналісти. Вогнепальну зброю використовували і проти журналістів – стріляли у повітря, коли ті підходили.

Як повідомив Гундер, українські військові, які залишилися вірні присязі, були змушені покинути територію окупованої військчастини.