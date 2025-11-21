Нещодавно один з британських MQ-9 здійснив свій останній політ.

Велика Британія відмовляється від безпілотників MQ-9 Reaper. Уряд країни відхилив можливість передачі цих дронів Україні.

Як розповідає UK Defence Journal, безпілотники підуть на утилізацію. Зазначається, що представник Ліберально-демократичної партії Джеймс МакКлірі просив британський уряд пояснити, чи можуть ці дрони бути надані Україні, з огляду на зміни в правилах експортного контролю США, та поцікавився їхньою долею після зняття з експлуатації.

Міністр оборони Ал Карнс у письмовій відповіді повідомив, що передача MQ-9 Reaper не розглядається. Натомість їх утилізують згідно з правилами зовнішньої військової торгівлі.

Нещодавно один з британських MQ-9 здійснив свій останній політ.

Ці дрони поступово замінюють на MQ-9B Protector. Перший дрон із 16 замовлених Королівські повітряні сили отримали восени 2023 року.

